Una tragedia terribile scuote l’Australia. Una coppia ha ucciso i loro due figli adolescenti a Perth e poi si è tolta la vita. La polizia ha trovato la scena questa mattina, senza riuscire a capire le ragioni di questa follia. Le autorità stanno ancora indagando, ma il dolore e l’incredulità sono enormi.

Una storia che ha scosso il mondo, una violenza disumana senza spiegazione: una coppia ha ucciso i due figli adolescenti a Perth, in Australia, per poi togliersi la vita. I due minori uccisi, di 16 e 14 anni, avevano l'autismo. Secondo quanto reso noto, Jarrod Clune e la sua compagna, Maiwenna Goasdoue, avrebbero ucciso i figli Leon e Otis, togliendosi poi la vita in un'altra stanza della casa. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 8.15 da parte di un assistente sociale che si occupava regolarmente dei due ragazzini, entrambi con autismo grave non verbale. L'assistente sociale ha riferito di non essere riuscita a contattare la famiglia e di aver trovato davanti alla porta di casa il cartello "Non entrare", insieme alle istruzioni per chiamare i numeri di emergenza.

© Thesocialpost.it - “Uccisi dai genitori”. Orrore disumano su due bambini: il motivo è agghiacciante, follia

