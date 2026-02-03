Ubisoft cancella lo smartworking e riporta tutti in ufficio | scatta lo sciopero

I dipendenti di Ubisoft tornano in ufficio dopo che l’azienda ha deciso di cancellare lo smart working. L’azienda ha comunicato che tutti devono lavorare in sede cinque giorni su sette, eliminando le possibilità di lavorare da remoto. La decisione ha scatenato uno sciopero tra i lavoratori, che contestano questa scelta e chiedono di mantenere le modalità di lavoro flessibili. La situazione resta calda e i sindacati promettono di seguire da vicino l’evoluzione.

L’idea è quella di cancellare lo smart working in ogni sua forma e riportare tutti i dipendenti in ufficio cinque giorni a settimana. Una decisione che non è piaciuta ai lavoratori e per questo hanno annunciato uno sciopero di tre giorni. È quello che sta succedendo alla Ubisoft, multinazionale.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Ubisoft Ufficio

Il Napoli si prepara a rinforzare la rosa nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di riportare in Serie A un giocatore desiderato dall’allenatore Conte.

Oggi, lunedì 19 gennaio, è iniziato uno sciopero alla Rcm di Multedo, in risposta al licenziamento di un delegato sindacale della Fillea Cgil.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ubisoft Ufficio

Ubisoft cancella lo smartworking (e riporta tutti in ufficio): scatta lo scioperoL’idea è quella di cancellare lo smart working in ogni sua forma e riportare tutti i dipendenti in ufficio cinque giorni a settimana. Una decisione che non è piaciuta ai lavoratori e per questo hanno ... milanotoday.it

Ubisoft sta cancellando giochi? Che fine fa Assassin’s Creed Codename Hexe dopo la riorganizzazioneUbisoft avvia una riorganizzazione interna e cancella diversi progetti. Analizziamo cosa sta succedendo e se Assassin’s Creed Codename Hexe è ancora al sicuro. icrewplay.com

Ubisoft annuncia un enorme reset interno. Ecco come sarà il nuovo assetto aziendale. https://gametimers.it/ubisoft-si-fa-in-cinque-ecco-come-il-colosso-francese-ha-riorganizzato-azienda-dopo-la-cancellazione-del-remake-di-prince-of-persia-e-altri-progetti - facebook.com facebook

#Ubisoft punta su contenuti "player-facing" realizzati con l'IA per open world e titoli live service, mentre cancella progetti e ristruttura il portfolio. x.com