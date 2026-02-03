Dusan Vlahovic potrebbe tornare a giocare per la Juventus. Dopo mesi difficili, il suo nome torna a circolare tra le possibili scelte di Spalletti. La società e il tecnico stanno valutando se puntare su di lui per rinforzare l’attacco. La prossima settimana potrebbe svelare qualche dettaglio in più sui piani futuri.

2026-02-03 14:59:00 Flash news da TS: Dusan Vlahovic comincia finalmente a vedere uno spiraglio dopo mesi complicati. Il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo sta entrando in una fase più incoraggiante, anche se la strada verso il rientro non è ancora conclusa. Alla Continassa il clima è di cauto ottimismo, con lo staff bianconero che continua a lavorare senza accelerazioni. L’obiettivo è chiaro: riportare il numero 9 nelle migliori condizioni possibili. Nessuna forzatura, solo progressione e attenzione. La Juventus sa quanto Vlahovic possa essere determinante. Per questo la parola d’ordine resta prudenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa

Domani si terrà la conferenza stampa di Spalletti in vista della sfida tra Juve e Roma.

