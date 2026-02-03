Tuttosport | Napoli mercato di equilibrio e scelte mirate | voto 6 agli azzurri

Il Napoli ha concluso il mercato invernale senza grandi colpi, ma con attenzione alle scelte più mirate. La squadra ha fatto qualche uscita pesante e ha puntato su rinforzi offensivi controllati. La strategia si basa sulla sostenibilità e sulla rotazione dei giocatori, mantenendo un equilibrio che permette di affrontare il resto della stagione senza troppi rischi. Alla fine, il voto per il mercato azzurro è 6.

Saldo controllato, rinforzi offensivi e diverse uscite pesanti: il Napoli chiude la sessione invernale senza strappi, puntando su sostenibilità e rotazioni. Se molte big hanno chiuso il mercato invernale tra tentennamenti e occasioni mancate, il Napoli ha preferito muoversi con cautela, completando la rosa senza forzare la mano. Una strategia che vale un voto 6 alla sessione azzurra, secondo l'analisi di Nicolò Schira su Tuttosport, che fotografa un gennaio all'insegna dell'equilibrio. Il club partenopeo ha completato il reparto offensivo con l'arrivo di Alisson Santos, esterno d'attacco brasiliano prelevato dallo Sporting Lisbona in prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più 2 di bonus.

