Tutto pronto per l’arrivo di Vlahovic a zero | beffato il Milan

Dusan Vlahovic sta per diventare un giocatore del club italiano a zero. Dopo settimane di trattative, sembra ormai certo che il centravanti serbo si trasferirà senza costi di mercato, lasciando di stucco il Milan, che aveva puntato su di lui. La situazione si sta chiarendo rapidamente e i dettagli dell’accordo sono ormai definiti.

Nuova svolta per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: sembra ormai tutto pronto per l'acquisto del centravanti serbo a parametro zero. Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e rinnovo con la Juventus ormai lontanissimo. Dusan Vlahovic si appresta a salutare i bianconeri in estate ed è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per prenderlo a parametro zero tra qualche mese. Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un forte interesse del Milan con Max Allegri che farebbe follie pur di allenare nuovamente il serbo, ma ora occhio alle sorprese.

