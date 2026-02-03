In Italia, ci sono oltre un milione di persone che vivono in zone considerate ad alto rischio frana. Molti di loro non se ne rendono nemmeno conto, perché spesso le aree pericolose si trovano in luoghi isolati o poco segnalati. La situazione mette in serio pericolo la vita di chi abita in queste zone, anche se ancora molti non sono stati informati dei rischi reali.

Da decenni a Niscemi si sapeva che buona parte del centro storico era stata costruita in un’area a rischio: nel 1997 c’era stata una frana simile e da anni il comune chiedeva soldi alla regione per mettere in sicurezza il fronte sud occidentale dell’altopiano che si affaccia sulla piana di Gela. In moltissimi altri comuni italiani il rischio è altrettanto alto, ma spesso gli abitanti non ne sono consapevoli perché negli anni non ci sono mai state avvisaglie, come accaduto a Niscemi. I dati sul rischio idrogeologico diffusi dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) aiutano a capire com’è la situazione nel resto d’Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutte le aree a rischio frana in Italia

