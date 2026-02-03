Turista resta ferita durante uno scippo in centro | arrestato un 46enne

Una turista di Matera è rimasta ferita durante uno scippo in pieno centro a Napoli. Un uomo di 46 anni è stato subito arrestato dalla polizia locale poco dopo aver strappato un orecchino alla 23enne. La scena si è svolta in via Toledo, e gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando il ladro sul posto. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate, mentre l’uomo è finito in manette.

La polizia locale di Napoli ha arrestato, in flagranza di reato, un 46enne fermato in via Toledo subito dopo aver strappato un orecchino a una turista 23enne di Matera. La giovane ha riportato una ferita lacero-contusa, per la quale è stata medicata all'ospedale Pellegrini e giudicata guaribile.

