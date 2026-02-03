Il resort di Trump nel Golfo di Valona non spaventa i rappresentanti del settore turistico italiano. Lalli di Confindustria suggerisce di puntare sulla portualità e sull’offerta interna per attrarre più visitatori, invece di temere la concorrenza di strutture di lusso come questa.

Il resort extra lusso, immerso in oltre 45 ettari di natura incontaminata nel Golfo di Valona, a firma della famiglia Trump non fa paura. Se da un lato potrebbe, se pur in misura contenuta, erodere quote di mercato americano alla Puglia, a pensarla meglio e a lavorarci su, il rafforzamento dell’offerta di lusso in Albania è un’opportunità di crescita: per la Puglia stessa, che deve trarne stimolo per risolvere alcuni nodi, pianificare lo sviluppo della portualità turistica e incrementare i voli per lo scalo di Brindisi, ma anche per l’intera area Mediterranea - adriatica, vista come unica destinazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Turismo, parla Lalli (Confindustria): «Il resort di Trump? Si punti sulla portualità e sull?offerta interna»

