Tunnel subportuale | Bucci Al lavoro per la variante senza abbattere la Sopraelevata

Bucci annuncia che stanno lavorando per creare una variante del tunnel subportuale che non richieda l’abbattimento della Sopraelevata. Il sindaco spiega che stanno studiando un percorso alternativo che permetta di mantenere in piedi la struttura, evitando ulteriori disagi e lavori invasivi. La soluzione sembra vicina, ma ancora non c’è una data precisa per l’inizio dei lavori.

"Stiamo elaborando l'uscita del tunnel subportuale da via Madre di Dio senza toccare la Sopraelevata". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine del Consiglio regionale, intervenendo sul futuro della storica infrastruttura genovese alla luce del progetto del tunnel subportuale, finanziato da Autostrade per l'Italia come ristoro per il crollo del ponte Morandi. Nel bando di gara dell'opera è già previsto l'abbattimento di una porzione della Sopraelevata, uno scenario che si inserisce nel più ampio ridisegno della viabilità cittadina una volta completati i lavori del tunnel subportuale.

