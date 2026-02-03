Tumori aumentano nei giovani | in crescita neoplasie colon pancreas e polmone

Negli ultimi anni si registra un aumento dei casi di tumori tra i giovani. Le neoplasie di colon, pancreas e polmone si stanno diffondendo anche tra chi ha meno di 40 anni. Questo trend preoccupa gli esperti, che sottolineano come le diagnosi siano in aumento e rappresentino una sfida crescente per la sanità italiana.

(Adnkronos) – Sempre più giovani si ammalano di cancro. “I tumori a insorgenza precoce sono una realtà epidemiologica in crescita e rappresentano una delle principali sfide oncologiche dei prossimi anni. I dati clinici e i registri tumori mostrano un aumento significativo dei casi di neoplasie del colon, del pancreas e del polmone in età giovanile. E le stime degli epidemiologi indicano che, entro il 2040, i tumori del colon a esordio giovanile (sotto i 50 anni) potrebbero aumentare dell’80%”. Lancia l’allarme il Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma, che in occasione della Giornata mondiale contro il cancro – in calendario domani mercoledì 4 febbraio – presenta il suo piano di sviluppo per l’oncologia: ricerca sui fattori di rischio emergenti, diagnostica multiomica integrata, sperimentazione di nuove terapie e uso dei big data. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

