Tumore alla prostata l’ospedale Sant’Anna eccellenza in Italia | unico con quattro certificazioni europee
L’ospedale Sant’Anna di Como si conferma un punto di riferimento in Italia per il trattamento del tumore alla prostata. Recentemente, il reparto di Urologia ha ottenuto un nuovo riconoscimento internazionale, diventando l’unico ospedale nel Paese con quattro certificazioni europee. Un risultato che testimonia la qualità delle cure offerte e l’eccellenza della struttura.
L’Urologia dell’ospedale Sant’Anna di Como ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale per il trattamento del tumore alla prostata. La Struttura Complessa, diretta dal dottor Giorgio Bozzini, ha conseguito la Eusp Host Center Certification nell’ambito del programma European.🔗 Leggi su Quicomo.it
