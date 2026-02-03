Tulsi Gabbard says Trump requested her presence at FBI raid in Fulton County

Tulsi Gabbard ha rivelato di essere stata presente durante il blitz dell’FBI a Fulton County, lo scorso week-end. La ex candidata alla Casa Bianca, ora dirigente del Dipartimento di Intelligence, ha raccontato di essere stata chiamata a partecipare all’operazione, definendola un momento importante e delicato. Gabbard ha anche affermato che Trump le avrebbe chiesto di essere presente, senza specificare i motivi di questa richiesta. La notizia solleva nuovi interrogativi sulla vicenda e sulle mosse del ex presidente.

WASHINGTON, Feb 2 (Reuters) - U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard said on Monday she was present at last week's FBI raid on an election facility in Georgia at the request of President Donald Trump and that her attendance was within her authority. Gabbard wrote in a letter to lawmakers dated Monday that she observed FBI personnel executing a search warrant in Fulton County and was present there for a "brief period of time." Top Democrats on the Senate and House of Representatives intelligence committees had called for Gabbard to brief their panels on why she was present at the raid and raised concerns about her presence.

