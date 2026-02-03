Donald Trump torna a criticare duramente l’indagine sui suoi rapporti con Epstein. In un breve scambio con i giornalisti, il ex presidente ha detto che è “una perdita di tempo” concentrarsi sui documenti relativi all’imprenditore. Trump ha anche anticipato che presto ci saranno “buone notizie” sull’Ucraina, senza entrare nei dettagli. La questione Epstein resta al centro dell’attenzione politica, mentre lui cerca di spostare l’attenzione su altri temi.

«È una cosa terribile la quantità di tempo che viene sprecata» sui file di Epstein: è questo il commento che Donald Trump ha fatto parlando con i giornalisti, aggiungendo poi di aspettarsi che i Democratici abbandonino presto la questione perché – ha spiegato – alcuni dei loro leader compaiono in quei documenti. Ma la vera notizia riguarda quello che il presidente Usa ha detto in relazione alla guerra in Ucraina: «Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l’Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. Penso che potremmo avere presto delle buone notizie» ha affermato durante un incontro nello Studio Ovale.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Trump Ucraina

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump reacts to photos made public from Epstein files

Ultime notizie su Trump Ucraina

Argomenti discussi: Trump: Tempo sprecato sui file di Epstein. E annuncia (per l'ennesima volta) buone notizie sull'Ucraina; Trump: Il tempo stringe. L’Iran: Risponderemo come mai prima; Trump lancia Progetto Vault: Piano da 12 miliardi per riserva minerali; Trump minaccia Teheran: Il tempo sta per finire. In arrivo un’armata.

Trump: «Tempo sprecato sui file di Epstein». E annuncia (per l’ennesima volta) «buone notizie» sull’UcrainaIl presidente ha parlato ai giornalisti della guerra tra Russia e Ucraina, ma anche dell'Ice e dei colloqui con Iran e Cuba. Ma dribbla le domande sulla società di criptovalute L'articolo Trump: «Temp ... msn.com

Trump lancia Progetto Vault: Piano da 12 miliardi per riserva mineraliIl presidente Usa è intervenuto su più fronti dalla Casa Bianca. Ha parla di possibili sviluppi positivi sulla guerra in Ucraina e conferma colloqui in corso con l’Iran. Ha rilanciato la linea dura su ... tg24.sky.it

Donald Trump attacca i Grammy e il conduttore della serata Trevor Noah. "Sono inguardabili", ha tuonato il presidente sul suo social Truth. "Noah ha detto erroneamente che Donald Trump e Bill Clinton hanno trascorso del tempo sull'isola di Epstein. E' sb - facebook.com facebook

Attacco all’Iran, perché Trump prende ancora tempo x.com