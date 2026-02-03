L’ex presidente Donald Trump torna a far parlare di sé, questa volta per le sei politiche che molti considerano discriminatorie negli Stati Uniti. Nei loro metodi, alcuni osservatori notano inquietanti somiglianze con alcune strategie adottate anche in Italia. La differenza non sta nei discorsi, ma negli atti concreti, come i tagli selettivi e le parole ripetute come scusa. Un filo invisibile collega Washington e Roma, fatto di decisioni e misure che alimentano divisioni e tensioni.

C’è una linea che attraversa l’Atlantico e tiene insieme Washington e Roma. Non passa dai proclami ma dagli atti amministrativi, dai tagli selettivi, dalle parole chiave ripetute come giustificazione. L’ Economic Policy Institute, in un’analisi firmata da Ismael Cid-Martinez e Valerie Wilson, ha messo in fila sei azioni dell’amministrazione Donald Trump che colpiscono in modo diretto e sistemico le minoranze negli Stati Uniti. Letta in controluce, quella lista racconta molto anche dell’Italia di oggi. Sei azioni, un metodo. La prima riguarda il lavoro. L’amministrazione Trump ha indebolito gli strumenti federali che servivano a far rispettare il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump, le sei politiche discriminatorie degli Usa e le inquietanti convergenze di metodo con l’Italia

Approfondimenti su Trump Politiche

Recenti dichiarazioni dei cardinali statunitensi vicini al Papa evidenziano un certo dissenso nei confronti delle politiche di Donald Trump.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump e la contestazionealla Knesset: “Riconoscere la Palestina”

Ultime notizie su Trump Politiche

Argomenti discussi: Sei cose razziste (più una) che ha fatto Trump all’America; Trump: c’è del metodo nella follia; LA POLITICA ECONOMICA DI DONALD TRUMP; Carnevale di Viareggio 2026, tornano la politica e la satira sulla Passeggiata: il calendario e tutto quello che c'è da sapere.

Donald Trump, bilancio politico di questi primi sei mesi alla Casa Bianca, di nuovoSei mesi dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a governare come ha sempre fatto: confondendo spettacolo e politica, saturando lo spazio mediatico ... wired.it

Trump all’Assemblea Generale dell’Onu: Le politiche green sono la strada per la bancarotta [VIDEO]Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a negare l’esistenza del cambiamento climatico, sostenendo come le politiche green siano completamente inutili, oltre che dannose per le economie dei ... motorionline.com

Discriminazione di lavoratori e imprese, educazione, alimentazione, sanità: l’impianto legislativo figlio delle battaglie di Martin Luther King è sotto attacco https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/trump-politiche-razziste-stati-uniti-ih3ztwcg CGIL Conf - facebook.com facebook

Tra aperture politiche e leve energetiche, Trump difende una strategia composita sul Venezuela x.com