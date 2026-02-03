Trump lancia progetto riserve minerarie
Donald Trump ha annunciato la creazione di una nuova riserva mineraria critica negli Stati Uniti. Durante una conferenza alla Casa Bianca, ha spiegato che il Progetto Vault mira a garantire che imprese e lavoratori americani non siano mai colpiti da carenze di risorse. La decisione arriva in un momento in cui la dipendenza da forniture straniere è sotto i riflettori.
Trump ha annunciato la creazione di una riserva mineraria critica. "Oggi lanciamo quello che sarà noto come Progetto Vault per garantire che le imprese e i lavoratori americani non siano mai danneggiati da alcuna carenza", ha dichiarato alla Casa Bianca. L'iniziativa combinerà 10 mld di dollari di finanziamenti della banca Exim e 2 mid dal settore privato, ha spiegato. Il segretario alle risorse naturali,Doug Burgum ha dichiarato che altri 11 paesi hanno aderito al progetto e saranno annunciati in settimana.
Trump annuncia iniziativa strategica per riserve minerarie nazionali da 12 miliardi di dollari
Donald Trump ha annunciato dalla Casa Bianca un piano da 12 miliardi di dollari per creare una riserva di minerali critici.
