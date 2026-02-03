Trump lancia progetto riserve minerarie

Donald Trump ha annunciato la creazione di una nuova riserva mineraria critica negli Stati Uniti. Durante una conferenza alla Casa Bianca, ha spiegato che il Progetto Vault mira a garantire che imprese e lavoratori americani non siano mai colpiti da carenze di risorse. La decisione arriva in un momento in cui la dipendenza da forniture straniere è sotto i riflettori.

1.04 Trump ha annunciato la creazione di una riserva mineraria critica. "Oggi lanciamo quello che sarà noto come Progetto Vault per garantire che le imprese e i lavoratori americani non siano mai danneggiati da alcuna carenza", ha dichiarato alla Casa Bianca. L'iniziativa combinerà 10 mld di dollari di finanziamenti della banca Exim e 2 mid dal settore privato, ha spiegato. Il segretario alle risorse naturali,Doug Burgum ha dichiarato che altri 11 paesi hanno aderito al progetto e saranno annunciati in settimana.

Donald Trump ha annunciato dalla Casa Bianca un piano da 12 miliardi di dollari per creare una riserva di minerali critici.

Trump lancia Progetto Vault: Piano da 12 miliardi per riserva mineraliIl presidente Usa è intervenuto su più fronti dalla Casa Bianca. Ha parla di possibili sviluppi positivi sulla guerra in Ucraina e conferma colloqui in corso con l’Iran. Ha rilanciato la linea dura su ... tg24.sky.it

Trump lancia Project Vault: 12 miliardi per le scorte di minerali critici in chiave anti-Cina. Aderisce anche StellantisIl piano Usa prevede prestiti e capitali privati per creare una riserva strategica di terre rare e metalli. Coinvolti colossi industriali Usa, dal tech all’auto ... milanofinanza.it

