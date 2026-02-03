Trump e il voto nazionale | l’esperienza del presidente sul sistema elettorale americano

Donald Trump torna a parlare di voto e propone di rendere nazionale il sistema elettorale degli Stati Uniti. Il tycoon ha detto di voler cambiare le regole, sostenendo che il voto dovrebbe essere più uniforme a livello nazionale. La sua proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi vede in questa mossa un modo per semplificare le elezioni, e chi invece la considera un tentativo di centralizzare il potere. Per ora, non ci sono decisioni ufficiali, ma il tema torna al centro del dibattito politico americano.

Donald Trump ha espresso il desiderio di “nazionalizzare” il voto nazionale, una mossa che pone in evidenza un’esperienza personale nel sistema elettorale americano. L’attuale presidente, pur di garantire il proprio appoggio ai voti, è disposto a toccare la Costituzione statunitense. Questo atteggiamento è stato riferito da fonti vicine alla sua amministrazione, che indicano un tentativo di influenzare il processo democratico attraverso l’impegno diretto nel sistema elettorale. Il presidente, ormai da tempo impegnato nella costruzione di un modello politico fortemente centrato su di sé, intende dare al voto nazionale un ruolo più attivo, sostenuto e controllato da parte del governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Consulta Nazionale ha deciso il sistema elettorale per eleggere l’Assemblea Costituente.

Donald Trump ha commentato l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, focalizzandosi sulla deposizione di Nicolás Maduro e sul quadro politico che ne è seguito.

Trump, Gaza Ceasefire & National Guard Dominate Fiery NYC Mayoral Debate | Key Highlights

