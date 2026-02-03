Trump | chiederò a Harvard 1mld dollari
Donald Trump ha annunciato di voler chiedere un miliardo di dollari a Harvard, accusandola di avergli causato danni. L’ex presidente ha detto chiaramente che non vuole più avere rapporti con l’università e si appresta a fare la richiesta di risarcimento. La polemica tra Trump e Harvard si fa sempre più accesa.
7.00 "Chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo più avere nulla a che fare, in futuro, con l'Università di Harvard". Così il presidente Usa sul suo social Truth. L'annuncio arriva dopo la notizia del NY Times su un accordo che Trump e l' ateneo avrebbero raggiunto. Harvard e altre università non avrebbero tutelato i propri studenti ebrei durante le proteste proPal e promuoverebbero l'ideologia "woke": da qui le accuse di discriminazione e antisemitismo e lo stop a iscrizioni di stranieri.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
