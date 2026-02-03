Trump | chiederò a Harvard 1mld dollari

Da servizitelevideo.rai.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha annunciato di voler chiedere un miliardo di dollari a Harvard, accusandola di avergli causato danni. L’ex presidente ha detto chiaramente che non vuole più avere rapporti con l’università e si appresta a fare la richiesta di risarcimento. La polemica tra Trump e Harvard si fa sempre più accesa.

7.00 "Chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo più avere nulla a che fare, in futuro, con l'Università di Harvard". Così il presidente Usa sul suo social Truth. L'annuncio arriva dopo la notizia del NY Times su un accordo che Trump e l' ateneo avrebbero raggiunto. Harvard e altre università non avrebbero tutelato i propri studenti ebrei durante le proteste proPal e promuoverebbero l'ideologia "woke": da qui le accuse di discriminazione e antisemitismo e lo stop a iscrizioni di stranieri.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Trump Harvard

Trump deciso a fare causa alla BBC nonostante le scuse: “Chiederò risarcimento fino a 5 miliardi di dollari”

Usa, Trump annuncia fabbricazione di 11 navi rompighiaccio insieme a Finlandia per $6,1mld, tycoon invidia Putin: “Russia ne ha 48, noi 1”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Trump Harvard

Argomenti discussi: Trump chiede 1 miliardo di dollari di danni all’Università di Harvard - Investing.com; Trump chiede un maxi risarcimento all'Università di Harvard; Trump chiede un miliardo di dollari per danni ad Harvard: Non voglio avere più nulla a che fare con loro; Trump chiede un maxi risarcimento all'Università di Harvard.

trump chiederò a harvardTrump chiede un maxi risarcimento all'Università di HarvardIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione chiederà un risarcimento di 1 miliardo di dollari all'Università di Harvard, dopo che il New York Times ha riporta ... ansa.it

Trump chiede un miliardo di dollari per danni ad Harvard: Non voglio avere più nulla a che fare con loroNel mirino finisce (ancora una volta) la prestigiosa istituzione universitaria per la sua presunta ideologia woke ... affaritaliani.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.