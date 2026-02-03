Trump | chiederò a Harvard 1mld dollari

Donald Trump ha annunciato di voler chiedere un miliardo di dollari a Harvard, accusandola di avergli causato danni. L’ex presidente ha detto chiaramente che non vuole più avere rapporti con l’università e si appresta a fare la richiesta di risarcimento. La polemica tra Trump e Harvard si fa sempre più accesa.

