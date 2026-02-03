Trump chiede maxi risarcimento all’Università di Harvard

Donald Trump ha presentato una richiesta di risarcimento molto alta contro l’Università di Harvard. L’ex presidente accusa l’ateneo di aver promosso l’ideologia woke senza tutelare gli studenti ebrei, e ora chiede che venga riconosciuto il danno subito. La vicenda si sta facendo sempre più calda, con le parti che si preparano a un’eventuale battaglia legale.

Lo riferiscono diversi media americani citando la Reuters. "Ora chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo più avere nulla a che fare, in futuro, con l'Università di Harvard", ha scritto Trump sul suo social Truth. I funzionari di Trump hanno accusato Harvard e altre università di promuovere la cosiddetta ideologia "woke" senza proteggere adeguatamente gli studenti ebrei durante le proteste filopalestinesi, presentando denunce legali e chiedendo risarcimenti esorbitanti. (ANSA)

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto un risarcimento di un miliardo di dollari all'Università di Harvard.

Donald Trump ha chiesto all'Università di Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari.

