Trump chiede all’università di Harvard un miliardo di risarcimento danni | Dice sciocchezze al New York Times

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto un risarcimento di un miliardo di dollari all’Università di Harvard. L’ex presidente ha commentato che non vuole più avere rapporti con l’ateneo e ha accusato Harvard di aver diffuso sciocchezze al New York Times. La decisione arriva dopo una serie di tensioni tra l’ex presidente e l’università, senza yet chiarire i motivi precisi di questa richiesta di risarcimento.

“Chiediamo ora un risarcimento danni di un miliardo di dollari e non vogliamo più avere a che fare con l’ Università di Harvard in futuro”. La richiesta è stata avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nel suo secondo mandato ha colpito pesantemente l’ateneo della Ivy League col taglio dei fondi. A maggio aveva infatti comunicato all’università che non avrà diritto a nuove sovvenzioni federali finché non avrebbe soddisfatto le richieste dell’amministrazione americana, mettendo in atto una politica anti woke e contro le proteste filopalestinesi. Il tycoon aveva precedentemente congelato 2,2 miliardi di dollari in finanziamenti federali a Harvard, dopo che si era rifiutato di adeguarsi alle richieste di rivedere la governance, le politiche disciplinari e di assunzione, nonché i programmi di diversità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

