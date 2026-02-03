Truffa a un' azienda olearia | denunciato napoletano in trasferta

I carabinieri di Orsogna hanno denunciato un uomo di 55 anni di Napoli, con precedenti, per aver tentato di truffare un’azienda olearia. L’uomo era in trasferta e ora rischia una denuncia formale.

I carabinieri della Stazione di Orsogna (Ch) hanno denunciato un 55enne residente a Napoli, con precedenti specifici, per tentata truffa in concorso con ignoti e falsità materiale. L'indagine è partita da una truffa messa in atto la mattina del 15 gennaio scorso ai danni di un'azienda olearia del territorio. Dopo una telefonata ricevuta, l'azienda ha consegnato a una ditta di trasporto merci, 1.200 chili di olio extravergine di oliva, per un valore di circa 11mila euro, convinta che la merce fosse destinata al mercato americano, come da reale commessa in corso. Solo successivamente, a seguito di alcuni accertamenti, la titolare si è resa conto del raggiro e ha denunciato l'accaduto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

La polizia ha arrestato tre persone accusate di aver truffato un'azienda olearia di Andria per circa 500 mila euro.

La polizia ha arrestato un uomo di Napoli accusato di aver truffato un'anziana di 88 anni, portando via 37mila euro.

