Trovato e arrestato il tifoso che ha lanciato un petardo contro Audero | ha 19 anni e fa parte del gruppo Viking Repubblica
La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni appartenente al gruppo Viking, sospettato di aver lanciato il petardo che ha colpito Emil Audero domenica scorsa. L’ultrà interista è stato fermato dalla Digos e ora si trova in caserma. La scena si è verificata durante la partita tra Inter e Cremonese, creando tensione tra i tifosi.
È stato arrestato dalla Digos un ultrà interista di 19 anni, del gruppo dei Viking: è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha colpito a una coscia il portiere della Cremonese Emil Audero. È stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita. Trovato chi ha lanciato il petardo ad Audero. La Repubblica riporta: “Il ragazzo è stato individuato grazie alle analisi incrociate delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio con quelle effettuate dalla polizia Scientifica. È stato rintracciato a Milano. Poi portato, dopo gli accertamenti in questura, al carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo verso Audero: è un 19enne dei Viking
È stato individuato e arrestato il giovane tifoso dei Viking che ha lanciato il petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita tra Cremonese e Inter.
Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte degli ultras della Curva Nord
La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona.
