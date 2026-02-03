La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni appartenente al gruppo Viking, sospettato di aver lanciato il petardo che ha colpito Emil Audero domenica scorsa. L’ultrà interista è stato fermato dalla Digos e ora si trova in caserma. La scena si è verificata durante la partita tra Inter e Cremonese, creando tensione tra i tifosi.

È stato arrestato dalla Digos un ultrà interista di 19 anni, del gruppo dei Viking: è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha colpito a una coscia il portiere della Cremonese Emil Audero. È stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita. Trovato chi ha lanciato il petardo ad Audero. La Repubblica riporta: "Il ragazzo è stato individuato grazie alle analisi incrociate delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio con quelle effettuate dalla polizia Scientifica. È stato rintracciato a Milano. Poi portato, dopo gli accertamenti in questura, al carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida".

© Ilnapolista.it - Trovato e arrestato il tifoso che ha lanciato un petardo contro Audero: ha 19 anni e fa parte del gruppo Viking (Repubblica)

È stato individuato e arrestato il giovane tifoso dei Viking che ha lanciato il petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita tra Cremonese e Inter.

La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona.

