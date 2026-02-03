Treviglio mette sul piatto 50mila euro all’anno per le scuole dell’infanzia paritarie Carcano e San Martino. La somma arriva come contributo straordinario, affiancandosi ai fondi già previsti per le scuole pubbliche. Il Comune ha deciso di sostenere direttamente le strutture private, in un momento in cui le risorse per l’istruzione sono sotto pressione. Questa scelta mira a garantire un’offerta educativa più ampia e qualificata per i bambini della zona.

Treviglio. 50mila euro per anno scolastico: è il contributo straordinario che il Comune ha destinato alle scuole dell’infanzia paritarie Carcano e San Martino, accanto agli investimenti già previsti per le scuole pubbliche. L’intervento, in corso da due anni, sostiene ristrutturazioni, messa in sicurezza degli ambienti e adeguamento degli spazi per la didattica. Nel biennio, alla scuola dell’infanzia Carcano sono stati assegnati 80mila euro, utilizzati per il rifacimento delle vetrate del corridoio sul giardino interno e per la riqualificazione dei bagni nell’area ristorazione. “Questi interventi – spiega il presidente della Fondazione Carcano Roberto Aresi – rappresentano gesti di senso comunitario, un segnale concreto di attenzione verso l’infanzia e le istituzioni educative che da sempre operano nel territorio” Alla Scuola San Martino sono andati, invece, 20mila euro, impiegati per il rifacimento del vialetto di accesso e per la realizzazione di un’area gioco all’aperto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Treviglio Scuole

Le scuole dell’infanzia paritarie della Rete Valle San Martino si preparano a vivere un Natale ricco di magia e momenti indimenticabili.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Treviglio Scuole

Argomenti discussi: Treviglio, 50mila euro per le scuole dell’infanzia paritarie Carcano e San Martino; Con il contributo del Comune di Treviglio riqualificati anche gli spazi delle scuole paritarie Carcano e San Martino; Fumagalli sempre più Paperone del Consiglio di Treviglio, dietro di lui ci sono ancora Pignatelli e Imeri; Giorni di fermento per i lavori pubblici brignanesi.

Treviglio, 50mila euro per le scuole dell’infanzia paritarie Carcano e San MartinoContributi biennali per messa in sicurezza, ristrutturazioni e nuove aree gioco: interventi a sostegno della didattica e delle famiglie trevigliesi ... bergamonews.it

AL SAN MARTINO LA PET THERAPY NEI REPARTI ONCOLOGICI Grazie a una nuova convenzione con ArchiPet, associazione genovese attiva negli Interventi Assistiti con Animali, i reparti oncologici del San Martino si aprono all'incontro con 'amici speciali - facebook.com facebook

Jean Bourdichon 1457 1521 In ordine San Martino/Sant'Uberto/ Sant'Antonio/Vergine e Sante vedere singolarmente x.com