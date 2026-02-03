Tredicimila bergamaschi traditi da Vannacci | il generale lascia la Lega

Questa mattina si diffonde la notizia che Roberto Vannacci, il vicesegretario della Lega, potrebbe abbandonare il partito. La conferma ufficiale ancora non arriva, ma la sua intenzione sembra ormai certa. La notizia ha già fatto scattare reazioni tra i sostenitori e i membri del partito, mentre i tredicimila bergamaschi che avevano votato Lega si chiedono cosa succederà ora.

Manca ancora la conferma ufficiale, ma il vicesegretario del partito Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. La decisione del generale dovrebbe essere formalizzata già oggi, martedì 3 febbraio, durante il consiglio federale del partito convocato nel pomeriggio a Milano per discutere del pacchetto Sicurezza. Vannacci, eurodeputato eletto nel 2024, si trova a Bruxelles per i lavori del Parlamento europeo e potrebbe collegarsi al Consiglio da remoto. L’uscita dal partito si sarebbe concretizzata lunedì sera durante l’atteso colloquio con il segretario della Lega, Matteo Salvini. La separazione sarebbe consensuale, inutili gli ultimi tentativi di ricucitura tra le parti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Vannacci Lega "Roberto Vannacci lascia la Lega": l'annuncio del generale atteso a ore. Con Salvini concordata una "separazione consensuale" Roberto Vannacci lascia la Lega. Il generale Vannacci lascia la Lega, oggi l'annuncio. Il messaggio a Salvini: «Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra» Questa mattina il generale Vannacci ha annunciato ufficialmente di lasciare la Lega.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.