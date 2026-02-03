travolto dalla valanga bologna piange il giovane pompiere

Bologna piange un giovane pompiere morto in montagna. Domenica scorsa, mentre faceva un’escursione in provincia di Udine, è stato travolto da una valanga e non ce l’ha fatta. La città si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi, che ora piangono un collega e un amico.

Una tragedia che ha profondamente colpito la città intera. L’escursionista deceduto domenica scorsa, travolto da una valanga a Casera Razzo, in provincia di Udine, era un giovane di Bologna, in servizio da pochi mesi al Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste. Lo ha reso noto lo stesso Comando esprimendo "profondo dolore". Carlo Notari, aveva compiuto 29 anni il primo di gennaio. I colleghi lo ricordano come un giovane appassionato di montagna, arrampicate, sci ed escursioni. Il giovane è stato travolto intorno alle 14 mentre a Casera Razzo, nella zona delle creste del Monte Tiarfin, a circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È morto ieri pomeriggio il giovane pompiere Carlo Notari, rimasto vittima di una valanga in Friuli.

Questa mattina sulle pendici del Monte Tiarfin, a Udine, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga.

Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni muore travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin: «Inghiottito dalla slavina»UDINE - Per ore hanno lavorato senza tregua, scandagliando un'area vasta e complessa, tra accumuli instabili e più fronti di valanga. La speranza di trovare lo scialpinista ancora ... ilgazzettino.it

MONTE TIARFIN Monte Tiarfin: vigile del fuoco travolto e ucciso da una valangaUn’escursione in montagna si è trasformata in tragedia per Carlo Notari, 29 anni, vigile del fuoco di Bologna, travolto da una valanga ... statoquotidiano.it

Il giovane di 29 anni è stato travolto e ucciso da una valanga in Friuli: “Avrebbe avuto un futuro brillante e una carriera piena di soddisfazioni” - facebook.com facebook

