La crisi del trasporto pubblico nella Spezia non si ferma. Enrico Pieraccini del PCI punta il dito contro Peracchini, accusandolo di non aver attuato gli interventi promessi e di essere responsabile del disagio che giorni dopo giorni si fa sempre più sentire tra pendolari e utenti. La situazione resta critica e nessuna soluzione sembra ancora all’orizzonte.

Il trasporto pubblico nella provincia della Spezia è in crisi. Lo ribadisce Enrico Pieraccini, segretario del Partito Comunista Italiano (PCI) della provincia, in una nota pubblicata il 3 febbraio 2026. Pieraccini critica l’attuale governo della giunta guidata da Peracchini, accusando la struttura istituzionale di aver lasciato il servizio di trasporto urbano in uno stato di «sbando», con ritardi, mancate attuazioni di interventi e promesse non rispettate. Secondo il segretario, la situazione è ormai evidente a tutti e rappresenta un fallimento della gestione politica. Le critiche riguardano anche il comportamento dell’assessore Brogi, che si dedica a una campagna referendaria, considerata distante dai problemi reali della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trasporto pubblico in crisi: Pieraccini critica Peracchini su responsabilità e mancata attuazione degli interventi.

L'indagine estiva sulla soddisfazione degli utenti del trasporto pubblico locale nella riviera romagnola rivela un giudizio complessivamente positivo.

