Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire le trasferte fino al 23 marzo, escluso il derby di Milano. La misura riguarda tutti gli incontri fuori casa, ma per la partita più attesa, il derby contro il Milan, non ci sono restrizioni. La decisione si inserisce in un clima di tensione e sicurezza, e ora si attende il giudice sportivo per ulteriori novità.

Trasferte vietate fino al 23 marzo, ma è esclusa Milan – Inter, dove – essendo un derby – non ci saranno movimenti di tifoserie. Questa la decisione del ministro dell’Interno nei confronti dell’Inter dopo il caso del petardo lanciato in campo vicino a Emil Audero, portiere della Cremonese durante il match appunto tra i nerazzurri e la formazione allenata da Davide Nicola. “A seguito dei gravi disordini che si sono verificati nel corso dell’incontro di Serie A che si è disputato a Cremona il 1 febbraio 2026, il ministro dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia “, si legge nel provvedimento, che “è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trasferte vietate ai tifosi del’Inter fino al 23 marzo (escluso il derby): le decisioni del Viminale sul caso Audero. Attesa per il giudice sportivo

