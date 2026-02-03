tranvia in ritardo pronto soccorso ingessato a desio

La tranvia in città non funziona ancora, e nel frattempo il pronto soccorso di Desio resta chiuso. La sanità locale si ferma in attesa che i lavori per i binari di via Mazzini siano finiti. Finché non si completa il cantiere, non si potrà riaprire il nuovo ingresso dell’ospedale Pio XI. La situazione resta critica per i tanti pazienti e il personale sanitario che aspettano una soluzione immediata.

La sanità brianzola si attacca al tram: finché non verrà completata la posa dei binari lungo via Mazzini, sarà impensabile mettere mano al nuovo ingresso del pronto soccorso all’ ospedale Pio XI. Così ha sottolineato Fabio Arosio, assessore con delega a Infrastrutture, Viabilità e Mobilità, nell’ultima seduta di Consiglio comunale. L’assessore ha espresso forte preoccupazione per l’andamento dei lavori della metrotranvia. "Il cronoprogramma non viene rispettato e questo ci allarma. Dobbiamo vigilare e pretendere che i tempi vengano mantenuti, soprattutto per quanto riguarda la cantierizzazione della rotonda dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

