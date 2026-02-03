Trantino | Catania sa rimarginare le sue ferite tutti in piazza senza primi piani

Questa mattina, in piazza Duomo, migliaia di cittadini si sono riuniti per la festa di Sant’Agata. Nessuna tensione, solo persone che condividono un momento di festa e rispetto. Le strade sono piene di colori e di voci, mentre la città dimostra di saper riunire la sua comunità anche dopo momenti difficili. Nessuna telecamera o primo piano, solo una Catania che si mostra unita e forte.

"Che sia una buona festa di Sant'Agata, improntata alla coesione ed al rispetto reciproco. Catania è una città che sa cicatrizzare le sue ferite. E' il momento di stare insieme, tutti in piazza senza primi piani". Questo, in sintesi, il messaggio che il primo cittadino Enrico Trantino vuole.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Trantino Catania CittàInsieme, assemblea pubblica con il Sindaco di Catania Enrico Trantino Catania, si insediano 4 nuovi assessori: il sindaco Trantino riorganizza la Giunta Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trantino Catania Trantino incontra Meloni, esercito in aree a rischio a CataniaIl sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha incontrato a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per rappresentare alcune questioni di rilevanza strategica per la città. ansa.it Il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha nominato l’avvocato Ilaria Spoto Puleo nuovo Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune, incarico istituito con regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella scorsa estate. Il ruolo, assegnat - facebook.com facebook L'ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, sul divieto temporaneo di abitazione e frequentazione delle aree esposte agli spettacoli pirotecnici. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.