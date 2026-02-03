Tramvia riparte il cantiere in piazza Beccaria | due mesi da recuperare FOTO

La ripresa dei lavori in piazza Beccaria ha portato oggi alla rimozione di alcune mura medievali emerse durante gli scavi. Il cantiere di Publiacqua, collegato alla linea tramvia 3 verso Bagno a Ripoli, torna operativo dopo una pausa. I lavori, che si sono fermati per alcuni mesi, dovranno riprendere e concludersi in circa due mesi.

Sono partite oggi le operazioni di rimozione di parte delle mura medievali rinvenute in piazza Beccaria, nel cantiere Publiacqua collegato a quello per la linea tramvia 3 per Bagno a Ripoli. Un cantiere, nei pressi della porta, necessario a riposizionare un 'tubone' idrico da 120 centimetri di.

