Questa notte sulla A1 a Modena, un uomo ha perso la vita in un incidente lungo la tangenziale. L’incidente è avvenuto tra domenica e lunedì, poco prima dell’alba, all’altezza del casello di Modena Nord. I soccorritori sono intervenuti subito, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Incidente fatale nel cuore della notte Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio, un grave fatto di cronaca si è verificato all'altezza del casello autostradale di Modena Nord, lungo la tangenziale. Un uomo di 43 anni è stato travolto e ucciso mentre attraversava a piedi l'autostrada in piena notte. Dinamica dell'accaduto Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, di origine marocchina, stava cercando di attraversare la carreggiata intorno alle 4 del mattino quando è stato investito da un'auto in transito, una Alfa Romeo. L'impatto è stato così violento che non ha lasciato scampo alla vittima, che è deceduta probabilmente sul colpo.

© Dayitalianews.com - Tragico investimento sulla A1 a Modena: uomo perde la vita

