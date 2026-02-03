Traffico Roma del 03-02-2026 ore 20 | 30

Questa sera il traffico a Roma è complicato. Un incidente sulla via Pontina, all’altezza di via di Vallerano, sta creando lunghe code in direzione della capitale. Anche lungo il Raccordo Anulare ci sono rallentamenti, soprattutto tra Nomentana e lo svincolo per la A24. Sulla tangenziale est, tra Corso di Francia e San Giovanni, la situazione è difficile, con traffico rallentato. La chiusura di via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, dovuta alla caduta di un pino, ha creato disagi e bloc

Luceverde Roma dai trovati sulla via Pontina un incidente sta provocando rallentamenti e code all'altezza di via di Vallerano verso Roma migliorato il traffico sul Raccordo Anulare restano comunque rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Nomentana e lo svincolo per La A24 per Teramo code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria Vi ricordo che dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia in questo tratto Sono in corso alcuni interventi per verificare la stabilità degli alberi per le conseguenze di uno smottamento invece la via Ardeatina è ancora chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili disagi alla circolazione

