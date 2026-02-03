Traffico Roma del 03-02-2026 ore 20 | 30

Questa sera il traffico a Roma è complicato. Un incidente sulla via Pontina, all’altezza di via di Vallerano, sta creando lunghe code in direzione della capitale. Anche lungo il Raccordo Anulare ci sono rallentamenti, soprattutto tra Nomentana e lo svincolo per la A24. Sulla tangenziale est, tra Corso di Francia e San Giovanni, la situazione è difficile, con traffico rallentato. La chiusura di via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, dovuta alla caduta di un pino, ha creato disagi e bloc

Luceverde Roma dai trovati sulla via Pontina un incidente sta provocando rallentamenti e code all'altezza di via di Vallerano verso Roma migliorato il traffico sul Raccordo Anulare restano comunque rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Nomentana e lo svincolo per La A24 per Teramo code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria Vi ricordo che dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia in questo tratto Sono in corso alcuni interventi per verificare la stabilità degli alberi per le conseguenze di uno smottamento invece la via Ardeatina è ancora chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili disagi alla circolazione Apri dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-02-2026 ore 20:30 Approfondimenti su Roma Traffic Traffico Roma del 03-02-2026 ore 07:30 Questa mattina a Roma il traffico è molto intenso in diverse zone della città. Traffico Roma del 03-02-2026 ore 08:30 Tra le strade di Roma, il traffico si fa complicato questa mattina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. 12 Minutes of Natural Italian Conversations | Daily Life (A1-A2) Ultime notizie su Roma Traffic Argomenti discussi: Roma, tubatura rotta: quartieri del quadrante Est senz'acqua e traffico in tilt; Modifiche alla circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina; Via Ardeatina interrotta: traffico e deviazioni obbligate; Fiamma olimpica a Como il 3 febbraio: strade chiuse, divieti di sosta e cosa cambia per la viabilità. Traffico Roma del 03-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati in zona Olgiata chiusura temporanea per incidente di via formellese tra via Cassia e via Veientana nelle due direzioni di ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si rallenta ... romadailynews.it Roma terza per sesso. Con ‘sto traffico. Immaginate senza. - facebook.com facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.