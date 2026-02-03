Traffico Roma del 03-02-2026 ore 19 | 30

L’incidente sulla via Pontina provoca code e rallentamenti. Tra via di Vallerano e il Raccordo Anulare il traffico è ancora congestionato, anche se in miglioramento. La situazione è complicata anche sulla tangenziale est e sulla Salaria, dove si registrano lunghe file. Chiusa al traffico via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, per verificare la stabilità degli alberi dopo una caduta di pino. Anche la via Ardeatina resta chiusa in entrambe le direzioni tra via di San Sebastiano e il Vicolo dell’Annunziat

Luceverde Roma dai trovati sulla via Pontina un incidente sta provocando rallentamenti e code all'altezza di via di Vallerano verso Roma migliorato il traffico sul Raccordo Anulare restano comunque rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Nomentana e lo svincolo per La A24 per Teramo code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria Vi ricordo che dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia in questo tratto Sono in corso alcuni interventi per verificare la stabilità degli alberi per le conseguenze di uno smottamento invece la via Ardeatina è ancora chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili disagi alla circolazione

