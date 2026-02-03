Traffico Roma del 03-02-2026 ore 11 | 30

Alle 11.30 di oggi, il traffico a Roma si presenta molto congestionato in diversi punti della città. In Viale della Primavera, i lavori di verifica hanno portato alla chiusura temporanea della strada tra Piazzale delle Gardenie e Largo della Primavera in direzione Prenestina. Sulla A24, si registrano circa 2 km di code tra lo svincolo per via Fiorentini e quello per la tangenziale, a causa di un incidente. In centro, via dei Fori Imperiali resta chiusa tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci, per permettere i controlli sugli alberi dopo

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in Viale della Primavera chiusura temporanea della strada per accertamenti tecnici tra Piazzale delle Gardenie Largo della Primavera in direzione Prenestina intanto sulla tratto Urbano della A24 code per 2 km tra lo svincolo per via Fiorentini e lo svincolo per la tangenziale sulla Colombo incidente traffico rallentato tra via Pindaro via di Malafede e intanto in centro in via dei Fori Imperiali prosegue la chiusura della strada tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci il divieto è in vigore per veicoli e Pedoni La chiusura si è resa necessaria per lasciare spazio alle verifiche degli alberi in seguito alla caduta di un pino avvenuto nel primo pomeriggio di domenica

Questa mattina a Roma il traffico è molto intenso in diverse zone della città.

Tra le strade di Roma, il traffico si fa complicato questa mattina.

