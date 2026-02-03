Traffico Lazio del 03-02-2026 ore 17 | 30

Oggi nel traffico della regione laziale si registrano rallentamenti soprattutto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove ci sono code tra la diramazione Nord e Sud e in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e la Tuscolana. La situazione resta fluida altrove, ma ci sono lavori in corso in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora-Atina-Cassino, che è chiusa in alcune tratte tra Atina superiore e Belmonte Castello. Deviazioni sono possibili sulla strada provinciale 259. La situazione si mantiene sotto controllo, con traff

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale del territorio laziale traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma con code e rallentamenti in pregiata interna tra la diramazione nord della Uno è la diramazione Sud ed è in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana previsti fino al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello deviazione possibili sulla strada provinciale 259

