Toro Tameze sta meglio | il recupero è vicino

Da gazzetta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tameze sta meglio e potrebbe tornare in campo presto. Il centrocampista francese non ha giocato contro il Lecce per una tendinite, ma il dolore sembra passato e le sue condizioni migliorano. Resta comunque l’incertezza su Zapata, che potrebbe essere ancora fuori per l’attacco.

C’è una buona notizia che ha reso ancora più leggera l’aria, ieri, al Filadelfia. Adrien Tameze è sulla via del recupero. Il jolly specializzato di Marco Baroni ha saltato l’impegno di campionato domenica contro il Lecce a causa di una leggera tendinite. Il tecnico ha preferito dargli un turno di riposo per dosarne le energie. Ieri, quando la squadra si è radunata dopo la vittoria contro i salentini, Tameze era in gruppo. Il dolore è sotto controllo, il riposo è stato provvidenziale: si candida per tornare una pedina utile nel Toro che domani affronterà l’Inter, sul neutro di Monza, nei quarti di finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

toro tameze sta meglio il recupero 232 vicino

© Gazzetta.it - Toro, Tameze sta meglio: il recupero è vicino

Approfondimenti su Toro Tameze

Cagliari, come sta Belotti dopo il brutto infortunio? Ecco come sta continuando il suo percorso di recupero, le ultimissime

Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Udinese Bologna: «Come sto? Meglio, mi ero preoccupato. Classifica corta, serve continuità. Immobile sta meglio, ma…»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Toro Tameze

Argomenti discussi: Baroni pre Torino-Lecce: Ritiro? E’ stato sicuramente positivo; Un super Como batte il Torino 6-0 e sorpassa la Juve; Como-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Torino-Lecce 1-0, Baroni in conferenza: Tifosi? Obiettivo riavvicinarli ancora.

Toro, Tameze è ko. E andranno via Coco e MasinaTORINO - Non bastassero i gol subiti, ben 26 in 14 giornate (nessuno in Serie A ha fatto peggio), ci si mette anche la sorte a complicare i piani di Baroni, già preoccupato di dover trovare una quadra ... tuttosport.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.