Toro Tameze sta meglio | il recupero è vicino

Tameze sta meglio e potrebbe tornare in campo presto. Il centrocampista francese non ha giocato contro il Lecce per una tendinite, ma il dolore sembra passato e le sue condizioni migliorano. Resta comunque l’incertezza su Zapata, che potrebbe essere ancora fuori per l’attacco.

C’è una buona notizia che ha reso ancora più leggera l’aria, ieri, al Filadelfia. Adrien Tameze è sulla via del recupero. Il jolly specializzato di Marco Baroni ha saltato l’impegno di campionato domenica contro il Lecce a causa di una leggera tendinite. Il tecnico ha preferito dargli un turno di riposo per dosarne le energie. Ieri, quando la squadra si è radunata dopo la vittoria contro i salentini, Tameze era in gruppo. Il dolore è sotto controllo, il riposo è stato provvidenziale: si candida per tornare una pedina utile nel Toro che domani affronterà l’Inter, sul neutro di Monza, nei quarti di finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Toro, Tameze è ko. E andranno via Coco e MasinaTORINO - Non bastassero i gol subiti, ben 26 in 14 giornate (nessuno in Serie A ha fatto peggio), ci si mette anche la sorte a complicare i piani di Baroni, già preoccupato di dover trovare una quadra ... tuttosport.com

’ - Baroni sceglie il duo Ngonge - Adams in attacco per affrontare il Como, soltanto panchina per Zapata. Tornano titolari Casadei e Pedersen. In difesa scelto ancora Tameze al posto di Maripan. #MondoToro #SFT #TorinoFC #Tor - facebook.com facebook

Il #Como è più forte del #Toro, che però è inguardabile. Ancora una formazione sbagliata, #Baroni regala 2 uomini agli avversari (sta migliorando, la scorsa erano 3): #Tameze in difesa è un insulto al calcio e #Ngonge davanti è irritante. Fine 1° tempo #Como x.com