Tornata l'acqua a Roma Est | disagi per tutta la notte al Prenestino residenti infuriati

Questa mattina alle 6.15 l’acqua è tornata nel quartiere Prenestino, dopo tutta la notte di disagi. I residenti sono usciti di casa esausti, molti hanno dovuto fare i conti con danni e disagi causati dalla rottura di una tubatura. La strada era ancora piena di acqua ieri sera, e le persone si sono svegliate stanche e arrabbiate. La riparazione è stata lunga, e ora si spera che non ci siano altri problemi.

Questa mattina intorno alle 6.15 l'acqua è tornata nella zona di PrenestinoCasilino, interessata ieri dalla rottura di una tubatura che ha creato grossi disagi ai residenti.

