Torna Pieve classica con il secondo appuntamento

Il Teatro Papini di Pieve Santo Stefano riapre le sue porte e lancia ufficialmente la stagione invernale. I primi spettacoli di “Pieve classica” stanno attirando pubblico e critici, confermando il successo delle due rassegne, musicale e teatrale. La città si prepara a vivere mesi ricchi di musica e teatro, con appuntamenti che promettono di coinvolgere grandi e piccoli.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – E' partita alla grande la stagione invernale del Teatro Papini di Pieve Santo Stefano con le sue due stagioni, PIEVE CLASSICA, musicale e METAMORFOSI Teatrale. I due primi appuntamenti, Tanti piccoli pezzi di Cuore con la cantante Silvia Epi e "Pillole di me" di e con il grande attore e autore Alessandro Benvenuti hanno registrato il "tutto esaurito", per la soddisfazione delle associazioni organizzatrici e del Comune di Pieve, che assieme vedono in questo un riconoscimento dei grandi sforzi organizzativi profusi. Ed allora, Sabato 7 Febbraio, alle ore 21.15 torna PIEVE CLASSICA 2026 con il suo secondo appuntamento dal titolo: "Freddy vuol fare jazz" che vedrà sul palco pievano la ormai mitica Pieve Jazz Big Band diretta dal maestro Fulvio Falleri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna “Pieve classica” con il secondo appuntamento Approfondimenti su Pieve Santa Stefano Pieve Classica: primo appuntamento con Silvia Epi. Arrivano Morgan e la grande lirica Pieve Classica 2026 si avvicina, con il primo appuntamento dedicato a Silvia Epi. Classica con gusto, giovedì 8 gennaio il primo appuntamento con il duo PiCello Bros Il 8 gennaio alle 21, in Goldonetta, si terrà il primo appuntamento della quindicesima edizione di Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pieve Santa Stefano Torna Pieve classica con il secondo appuntamentoSabato 7 Febbraio, alle ore 21.15 torna PIEVE CLASSICA 2026 con il suo secondo appuntamento dal titolo: Freddy vuol fare jazz ... lanazione.it Conto alla rovescia per la partenza di Pieve Classica 2026Arezzo, 11 gennaio 2026 –Manca ormai meno di una settimana alla partenza di Pieve Classica 2026, la stagione musicale di Pieve Santo Stefano giunta ormai alla sua 12ma edizione. Sono dieci gli ... lanazione.it La professoressa Daniela Lucangeli torna a Pieve Torina (MC) per continuare un cammino che mette al centro ciò che conta davvero: le persone, le relazioni, il futuro dei bambini e dei ragazzi. L’incontro di domenica 8 febbraio si inserisce all’interno di “Nuovi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.