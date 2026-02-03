Torna il maltempo in Campania scatta l' allerta meteo | le previsioni

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per temporali, valida dalle 12 di mercoledì 4 febbraio alle 12 di giovedì 5 febbraio. Le previsioni indicano temporali intensi che potrebbero interessare tutta la regione, con possibili disagi e allagamenti. Le autorità raccomandano di prestare attenzione e di evitare spostamenti non necessari.

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 12 di domani (mercoledì 4 febbraio), alle 12 di giovedì 5 febbraio.L'avviso riguarda la.

