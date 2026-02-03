Questa settimana si riaccendono le speranze per i giovani artisti con il ritorno del Festival del Bacchino. La seconda edizione si terrà dall’11 al 15 marzo all’ex Teatro San Giusto, in via della Rimembranza. Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 7 febbraio, e la partecipazione resta gratuita. Quattro categorie in gara, un’occasione per emergere e farsi conoscere nel mondo della musica e dello spettacolo.

Torna il Festival del Bacchino per giovani artisti e progetti indipendenti: le iscrizioni per la seconda edizione che si svolgerà dall’11 al 15 marzo all’ex Teatro San Giusto in via della Rimembranza scadranno sabato 7 febbraio, la partecipazione è gratuita. Il festival è nato per rinverdire i fasti dello storico Festival del Bacchino, che negli anni ’60 ha visto esibirsi a Prato Mina, Celentano e altri noto artisti di allora e che fu presentato anche da Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Saranno cinque le serate di competizione, tutte con musica rigorosamente dal vivo. Dall’11 al 14 marzo sono in programma le eliminatorie dedicate alle diverse anime del Festival e ogni artista avrà a disposizione 15 minuti per la propria performance live. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Festival del Bacchino. Un palco per artisti emergenti. Quattro le categorie in gara

Approfondimenti su Festival Bacchino

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Festival Bacchino

Argomenti discussi: Dal 10 febbraio al 24 marzo torna Filosofarti, il Festival di Filosofia del territorio; Torna il Festival del Bacchino, aperte le iscrizioni per la seconda edizione; Tornei di videogiochi e novità, torna il Festival del Fumetto; Torna il Festival del Bacchino. Un palco per artisti emergenti. Quattro le categorie in gara.

Torna il Festival femminista in cittàQuinta edizione del Festival femminista organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot, Cna, Cgil e UniCoop Firenze e ... lanazione.it

Attualità e tanto spazio ai giovani. Il ‘Festival dei linguaggi’ cala il trisCartellone inclusivo al via dal 21 febbraio: si comincia con 22 incontri, poi approfondimenti fino ad aprile. L’assessore Giacomo Gambi: Una preziosa agorà pubblica di confronto e formazione cultural ... msn.com

Torna l’estate dei libri! È ufficiale: la 16ª edizione del Salento Book Festival sta per tornare per un’altra estate all’insegna della cultura, delle storie e degli incontri con gli autori! Dopo il grande successo della 15ª edizione, che da giugno a settembre ha - facebook.com facebook