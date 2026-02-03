La polemica sull’antisemitismo torna a infiammare il dibattito politico. La sinistra si trova divisa tra chi condanna gli atti di odio e chi, invece, mette in discussione alcune parole o parole chiave. In diverse zone, da Torino a Kyiv, si sentono sempre più spesso “sì, ma” che smorzano le condanne ufficiali e alimentano dubbi sui veri nemici della libertà. La questione si sposta anche sui temi della politica estera, della globalizzazione e della libertà di espressione, creando confusione e tensioni tra chi vuole combatter

Vale quando parli di forze dell’ordine, vale quando parli di centri sociali, vale quando parli di politica estera, vale quando parli di Ucraina, vale quando parli di medio oriente, vale quando parli di globalizzazione, vale quando parli di antisemitismo, vale quando parli persino di libertà d’espressione. I fatti di Torino, con il tentativo di mattanza contro gli uomini delle forze dell’ordine da parte dei manifestanti in piazza per protestare contro la chiusura di uno dei centri sociali più famosi e più violenti d’Italia, Askatasuna, sono lì a ricordarci un fatto interessante e controintuitivo che riguarda uno dei paradossi più importanti della politica moderna: una delle destre meno liberali della storia è diventata, su molti fronti, un argine più efficace dei suoi avversari contro i nemici della libertà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Torino, Kyiv, l’antisemitismo: i “sì, ma” con cui la sinistra ha smesso di riconoscere i nemici della libertà

Approfondimenti su Torino Kyiv

In Iran, i khomeinisti e la sinistra veterocomunista si trovano in tensione per il ruolo della religione e la risposta alle proteste dei giovani che chiedono libertà e dignità.

In Iran, il regime khomeinista utilizza la religione come strumento di repressione, mentre la violenza diventa legge.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Torino Kyiv

Torino, Kyiv, l'antisemitismo: i sì, ma con cui la sinistra ha smesso di riconoscere i nemici della libertàLa condanna ferma e unitaria alle violenze di Askatasuna. Il sostegno deciso all'Ucraina, Salvini a parte. La difesa di Israele e la secca condanna al regime iraniano: una delle destre meno liberali d ... ilfoglio.it

A Torino scatta l’allarme antisemitismo, le svastiche sui manifesti rovinano il Giorno del RicordoSi indaga sui simboli nazisti. La comunità ebraica denuncia: cresce la paura nelle scuole ... torino.corriere.it

Askatasuna, da vent'anni una ferita al cuore di Torino e della democrazia. Di Stefano Esposito, ex deputato del Pd - facebook.com facebook

A Torino convivono Barbero, D’Orsi e l’area di Askatasuna: mondi diversi solo in apparenza, ma accomunati dallo stesso impianto ideologico. x.com