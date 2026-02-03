Torino forze dell' ordine di nuovo nel mirino Tre finanzieri feriti nel Cpr

Torino torna sotto i riflettori dopo un episodio di violenza nel Cpr. Tre finanzieri sono rimasti feriti durante una rivolta all’interno della struttura. La situazione si fa sempre più tesa e le forze dell’ordine sono chiamate a intervenire con decisione.

Torino torna al centro dell'attenzione per un nuovo, grave episodio di violenza. "Durante una rivolta all'interno del Cpr del capoluogo piemontese, tre finanzieri del Gruppo Pronto Impiego sono rimasti feriti, confermando un livello di criticità che non può più essere sottovalutato", denuncia il segretario generale Usif Vincenzo Piscozzo. "L'accaduto si inserisce in un contesto già fortemente compromesso, segnato da recenti risultati di particolare intensità e da interventi operativi sempre più frequenti e complessi, che vedono il personale delle Forze di polizia impegnato in condizioni di elevata esposizione al rischio". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Torino, forze dell'ordine di nuovo nel mirino. Tre finanzieri feriti nel Cpr Approfondimenti su Torino Forze Forze dell'ordine nel mirino: 242 agenti feriti ai cortei "per la pace" Negli ultimi mesi, le forze dell'ordine sono state protagoniste di scontri violenti durante cortei e manifestazioni per la pace in diverse città italiane, tra cui Torino, Bologna, Genova, Roma e Milano. Scontri tra forze dell’ordine e gruppi di giovani nel centro di Torino, due fermi e tre segnalazioni alle autorità Nella serata di ieri, il centro storico di Torino si è riempito di tensione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torino Forze Argomenti discussi: Meloni visita gli agenti a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Scontri per Askatasuna, Meloni visita l’agente ferito: Ripristineremo le regole in questa…. Torino, manifestazione nazionale per Askatasuna sfocia in scontri con le forze dell’ordineSgombero di Askatasuna: a Torino migliaia di manifestanti in piazza tra alta tensione e controlli di sicurezza. Ecco gli aggiornamenti. notizie.it Fatti di Torino, la battaglia della Lega in Liguria: Difendiamo le forze dell'ordineLa guerriglia di Torino per lo sgombero di Askatasuna, sfociata con l'aggressione brutale a un poliziotto senza casco, circondato da dieci anarchici, è arrivata fino a Genova. L'episodio, che ha trova ... primocanale.it Il 31 gennaio 2026, intorno alle 17.50, un gruppetto di persone incappucciate e mascherate si è infilata alla spicciolata tra i manifestanti per il centro sociale Askatasuna a Torino. Pochi minuti dopo è scattato il combattimento urbano con le forze di polizia che h x.com Il sindaco di Alba condanna la violenza a Torino e esprime solidarietà alle forze dell’ordine Il sindaco Alberto Gatto esprime una ferma condanna per i gravi episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi a Torino, dove sono rimasti feriti numerosi agenti de - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.