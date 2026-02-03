Torino | Bonelli a Piantedosi ' non rida quando parlo no sorrisini'

Durante una riunione a Torino, Bonelli si rivolge duramente a Piantedosi, chiedendogli di smettere di ridere e di non fare sorrisini mentre parla. L'esponente di Italia Viva ha alzato la voce, sottolineando che non tollera atteggiamenti da parte del ministro e di Meloni che considera irrispettosi. La scena si è fatta tesa, con Bonelli che ha insistito sulla serietà del momento.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Eviti di ridere, ministro. Non posso pensare che quando parlo qualcuno faccia sorrisini, non lo consento né a lei né a Meloni". Lo dice Angelo Bonelli in aula alla Camera rivolgendosi al ministro Matteo Piantedosi. Anna Ascani, presidente di turno, richiama il leader Avs a rivolgersi alla presidenza. "Presidente, allora richiami anche il ministro". Farwest, ecco il video dell'aggressione alla troupe a Torino. E Meloni riceve la giornalista Ci possiamo fidare di questa giustizia? Ingiustizia è fatta sulle violenze contro il poliziotto GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Torino: Bonelli a Piantedosi, 'non rida, quando parlo no sorrisini' Approfondimenti su Torino Bonelli «A quando lo scioglimento di CasaPound?». Schlein, Fratoianni e Bonelli interrogano Piantedosi Un’interrogazione parlamentare firmata da Schlein, Bonelli e Fratoianni solleva nuovamente la questione dello scioglimento di CasaPound, evidenziando le posizioni politiche e le preoccupazioni riguardo a questa realtà associativa. Torino: Pd a Piantedosi, 'a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?' In un clima di attesa e tensione, le domande si fanno più pressanti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Torino Bonelli Argomenti discussi: La solidarietà di Mattarella: Vicinanza all’agente. Piantedosi: Squadristi rossi; Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato; Scontri di Torino, Bonelli: Siamo pronti a querelare chi ci accosta ai violenti; Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato. Schlein: Violenza inaccettabile. Torino: Bonelli a Piantedosi, 'non rida, quando parlo no sorrisini'Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Eviti di ridere, ministro. Non posso pensare che quando parlo qualcuno faccia sorrisini, non lo consento né a lei né a Meloni. Lo dice Angelo Bonelli in aula alla Camera r ... lanuovasardegna.it **Torino: Bonelli, 'da Piantedosi comizio, attacca in aula Avs e alza livello scontro'**Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Oggi il ministro Piantedosi si assume la responsabilità politica di alzare il livello di scontro nel Paese, non parlando da ministro, ma da esponente politico. Lei non può ... lanuovasardegna.it Impossibile tacere su quanto accaduto a #Torino: #Vespa le suona a #Bonelli… x.com francesco storace. . Impossibile tacere su quanto accaduto a #Torino: #Vespa le suona a #Bonelli… - facebook.com facebook

