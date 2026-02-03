Tommaso non ha ottenuto il sì delle giudici a ’The Voice Kids’, ma il suo talento ha comunque colpito. Nonostante non sia riuscito a entrare nelle squadre di Nek e la Bertè, il ragazzo ha dato il meglio di sé sul palco e ha lasciato un’impressione positiva, dimostrando di avere già le carte in regola per future occasioni.

Non ce l’ha fatta ad entrare in una delle squadre di ’The Voice Kids’, il programma del sabato sera di RaiUno condotto da Antonella Clerici, ma si è fatto conoscere ed ha comunque dimostrato il suo talento. Parliamo di Tommaso Bambini, 14 anni, di Montignoso, che l’altra sera si è esibito davanti ai giudici della trasmissione cantando ’Tu con chi fai l’amore’, il pezzo sanremese di successo dei The Kolors. Tommy doveva. far girare dalle loro sedie, cioè convincere, Loredana Bertè e Nek. Bastava anche uno solo dei due per entrare in squadra e nel programma. Gli altri due giudici – Arisa e la coppia napoletana composta da Clementino e Rocco Hunt – non potevano sceglierlo in quanto avevano già completato le squadre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tommaso sul palco di 'The Voice' Nek e la Bertè... non si girano: "Ma è comunque una vittoria"

