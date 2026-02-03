Tommaso Paradiso si è inginocchiato davanti a Curreri | l’episodio che ha sorpreso i fedeli

Durante la serata di Sanremo 2026, Tommaso Paradiso si è inginocchiato davanti a Gaetano Curreri. L’episodio ha sorpreso i fan e i presenti, che non si aspettavano un gesto del genere. Paradiso ha mostrato rispetto e ammirazione, lasciando tutti a chiedersi cosa abbia spinto il cantante a compiere quel gesto in un momento così importante.

Gaetano Curreri ha raccontato come Tommaso Paradiso si è inginocchiato davanti a lui all’epoca di Sanremo 2026, durante la copresenza di “L’ultima luna” con il gruppo Stadio. L’episodio è stato uno tra i momenti più emozionanti e significativi per l’intera storia del rock italiano, in un evento che vedeva protagonisti come Curreri, Paradiso, Dalla, e l’amicizia con Vasco. La notizia è emersa in un momento in cui l’attenzione era focalizzata sul ritorno a Sanremo, dopo dieci anni dalla sua ultima partecipazione al palco. La vicenda, che coinvolge anche il riconoscimento ufficiale con la targa Officina Roversi alla carriera, è un episodio che segnala la forza emotiva e il ruolo fondamentale del musicista bolognese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

