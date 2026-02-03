Tomba profanata al cimitero di Torino | polizia indaga su un furto di valore**

La polizia di Torino sta indagando su un furto avvenuto nel cimitero Monumentale, dove è stata profanata la tomba di un uomo bosniaco di 51 anni. La scoperta è stata fatta questa mattina, e gli agenti stanno cercando di capire come sia stato possibile entrare e cosa sia stato preso. Al momento non ci sono ancora dettagli sulla refurtiva né sui sospetti, ma le forze dell’ordine lavorano per fare chiarezza.

Un uomo bosniaco di 51 anni, sepolto nel cimitero Monumentale di Torino, è stato vittima di una profanazione notturna. Nella notte del lunedì 2 febbraio 2026, una tomba è stata spaccata e la bara è stata aperta, secondo quanto riferito dal personale dell’Afc, la società pubblica che gestisce i cimiteri cittadini. Le indagini della polizia di Stato sono in corso per accertare i responsabili. È probabile che i ladri abbiano cercato gioielli o altri beni di valore lasciati sul corpo o nella bara. L’ipotesi di un furto in un luogo di sepoltura è ormai comune nei cimiteri toscani, dove si registrano sempre più casi simili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella notte di lunedì qualcuno ha aperto una tomba al cimitero Monumentale di Torino, in corso Novara.

A Morciano un furto insolito ha colpito il cimitero, dove è stata asportata una lastra tombale con incisioni e scultura.

