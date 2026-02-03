Tolosa-Amiens SC Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa sera il Tolosa affronta in casa l’Amiens SC nella partita di Coppa di Francia. Martinez punta a mantenere la serie positiva in Ligue 1, ma questa volta il match vale anche l’accesso ai quarti di finale. L’Amiens, squadra di Ligue 2, si presenta con l’obiettivo di sorprendere e passare il turno. Le formazioni sono state ufficializzate e si aspettano tanti tifosi sugli spalti.

Il Tolosa di Martinez prosegue nella sua serie positiva in Ligue1 e nel frattempo si gioca un posto nei quarti di finale di coppa di Francia contro l'Amiens SC, squadra di Ligue2. I Violets impattano in casa contro l'Auxerre, inanellando il quarto risultato utile consecutivo con una difesa che si conferma sempre più solida.

