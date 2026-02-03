Tolosa-Amiens SC Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Tolosa di Martinez affronta l’Amiens SC nella partita di Coppa di Francia. Il Tolosa, che ha iniziato bene il campionato di Ligue 1, cerca di continuare la sua serie positiva. L’Amiens, invece, milita in Ligue 2 e spera di sorprendere in questa sfida. La partita si gioca alle 20:30, e i tifosi sono già in fermento per seguire l’andamento del match.

Il Tolosa di Martinez prosegue nella sua serie positiva in Ligue1 e nel frattempo si gioca un posto nei quarti di finale di coppa di Francia contro l’Amiens SC, squadra di Ligue2. I Violets impattano in casa contro l’Auxerre, inanellando il quarto risultato utile consecutivo con una difesa che si conferma sempre più solida. Forse è il momento di pensare a qualcosa di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

