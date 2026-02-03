Tolosa-Amiens SC Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati

Da infobetting.com 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Tolosa di Martinez affronta l’Amiens in Coppa di Francia. Il Tolosa, che continua a vincere in Ligue 1, cerca un posto nei quarti contro una squadra di Ligue 2. La partita si gioca alle 20:30, e i tifosi sono già in fermento.

Il Tolosa di Martinez prosegue nella sua serie positiva in Ligue1 e nel frattempo si gioca un posto nei quarti di finale di coppa di Francia contro l’Amiens SC, squadra di Ligue2. I Violets impattano in casa contro l’Auxerre, inanellando il quarto risultato utile consecutivo con una difesa che si conferma sempre più solida. Forse è il momento di pensare a qualcosa di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

tolosa amiens sc coppa di francia 04 02 2026 ore 20 30 formazioni quote pronostici convocati

© Infobetting.com - Tolosa-Amiens SC (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati

Approfondimenti su Tolosa AmiensSC

Tolosa-Amiens SC (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Questa sera il Tolosa di Martinez affronta l’Amiens SC nella partita di Coppa di Francia.

Lione-Laval (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Il Lione di Fonseca si prepara a scendere in campo contro il Laval negli ottavi di finale di coppa di Francia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tolosa AmiensSC

Argomenti discussi: Tolosa-Amiens SC (Coppa di Francia, 04-02-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Tolosa-Amiens SC Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Calcio in tv oggi, programma 4 febbraio 2026 | Calciomagazine; Pronostici di oggi 4 febbraio: coppe nazionali con Inter-Torino e Man City-Newcastle.

Tolosa - Amiens Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.