Jonata Bettei, terremotato di Tolentino, vive ormai da anni in un B&B mentre aspetta una casa. Dal 2016 si sposta tra l’alloggio temporaneo e il lavoro, che lo costringe a percorrere 88 chilometri ogni giorno. La sua storia rappresenta la lunga attesa di chi ha perso tutto e ancora spera di tornare a casa.

TOLENTINO Terremotato sfollato dal 2016 è ancora in attesa di uno degli appartamenti previsti al posto delle Sae in piazzale della Battaglia, nel centro cittadino: «Per tanto tempo sono stato costretto a spostarmi ogni giorno tra disagi e spese», si sfoga l’uomo, esasperato dall’odissea. Una situazione di forte disagio quella che sta vivendo. Il racconto È la vicenda del tolentinate Jonata Bettei, 53 anni, al quale è stato assegnato un appartamento nello stabile di piazzale della Battaglia, che però non risulta ancora ultimato. «La consegna dell’alloggio potrebbe avvenire nel mese di giugno, stando a quanto mi è stato comunicato venerdì dai referenti comunali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tolentinate sfollato dopo il sisma, l'odissea di Jonata Bettei: «Attendo ancora una casa e vivo in un B&B, per lavorare dovevo fare 88 km»

Approfondimenti su Tolentino Sisma

Dopo l’incendio alla Torre B, un sfollato firma un contratto per un appartamento nella Torre A, sperando in una nuova sistemazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tolentino Sisma

Argomenti discussi: Tolentinate sfollato dopo il sisma, l'odissea di Jonata Bettei: Attendo ancora una casa e vivo in un B&B, per lavorare dovevo fare 88 km; Sfollato attende casa da 10 anni.

Tolentinate sfollato dopo il sisma, l'odissea di Jonata Bettei: «Attendo ancora una casa e vivo in un B&B, per lavorare dovevo fare 88 km»TOLENTINO Terremotato sfollato dal 2016 è ancora in attesa di uno degli appartamenti previsti al posto delle Sae in piazzale della Battaglia, ... msn.com

TOLENTINO - Jonata Bettei è assegnatario di un appartamento in piazzale Battaglia che non è ancora stata ultimato. L'ex assessore Flavia Giombetti: «Manca il coraggio di revocare le assegnazioni irregolari» - facebook.com facebook

TOLENTINO - Jonata Bettei è assegnatario di un appartamento in piazzale Battaglia che non è ancora stata ultimato. L'ex assessore Flavia Giombetti: «Manca il... x.com