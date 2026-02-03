Tolentinate sfollato dopo il sisma l' odissea di Jonata Bettei | Attendo ancora una casa e vivo in un B&B per lavorare dovevo fare 88 km

Da corriereadriatico.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonata Bettei, terremotato di Tolentino, vive ormai da anni in un B&B mentre aspetta una casa. Dal 2016 si sposta tra l’alloggio temporaneo e il lavoro, che lo costringe a percorrere 88 chilometri ogni giorno. La sua storia rappresenta la lunga attesa di chi ha perso tutto e ancora spera di tornare a casa.

TOLENTINO Terremotato sfollato dal 2016 è ancora in attesa di uno degli appartamenti previsti al posto delle Sae in piazzale della Battaglia, nel centro cittadino: «Per tanto tempo sono stato costretto a spostarmi ogni giorno tra disagi e spese», si sfoga l’uomo, esasperato dall’odissea. Una situazione di forte disagio quella che sta vivendo. Il racconto È la vicenda del tolentinate Jonata Bettei, 53 anni, al quale è stato assegnato un appartamento nello stabile di piazzale della Battaglia, che però non risulta ancora ultimato. «La consegna dell’alloggio potrebbe avvenire nel mese di giugno, stando a quanto mi è stato comunicato venerdì dai referenti comunali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

tolentinate sfollato dopo il sisma l odissea di jonata bettei attendo ancora una casa e vivo in un bampb per lavorare dovevo fare 88 km

© Corriereadriatico.it - Tolentinate sfollato dopo il sisma, l'odissea di Jonata Bettei: «Attendo ancora una casa e vivo in un B&B, per lavorare dovevo fare 88 km»

Approfondimenti su Tolentino Sisma

"Ho perso la pensione e a 88 anni devo ancora lavorare": dopo il video riceve una donazione da 1 milione

La beffa dello sfollato della ’B’: "Trovo una casa nella torre ’A’. E dopo poche ore mi cacciano"

Dopo l’incendio alla Torre B, un sfollato firma un contratto per un appartamento nella Torre A, sperando in una nuova sistemazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tolentino Sisma

Argomenti discussi: Tolentinate sfollato dopo il sisma, l'odissea di Jonata Bettei: Attendo ancora una casa e vivo in un B&B, per lavorare dovevo fare 88 km; Sfollato attende casa da 10 anni.

Tolentinate sfollato dopo il sisma, l'odissea di Jonata Bettei: «Attendo ancora una casa e vivo in un B&B, per lavorare dovevo fare 88 km»TOLENTINO Terremotato sfollato dal 2016 è ancora in attesa di uno degli appartamenti previsti al posto delle Sae in piazzale della Battaglia, ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.