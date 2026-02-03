Toglie le placche antitaccheggio e indossa i capi per uscire dal negozio | scoperto ed arrestato

Un giovane di 23 anni è stato arrestato lunedì sera dai carabinieri a San Bonifacio. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, aveva appena tentato di uscire da un negozio con la merce senza pagare. Si era tolto le placche antitaccheggio e indossato alcuni capi di abbigliamento, ma i militari lo hanno fermato prima di riuscire a scappare. Ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato in concorso.

Tentato furto aggravato in concorso, è l'accusa che ha portato all'arresto di un 23enne di nazionalità marocchina, Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, nella serata di lunedì, da parte dei carabinieri della compagnia di San Bonifacio. Intorno alle ore 19, il giovane si.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su San Bonifacio Carabinieri Tenta di rubare dei vestiti rompendo le placche antitaccheggio, 21enne scoperto e arrestato Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Catania per aver tentato di sottrarre capi di abbigliamento rompendo le placche antitaccheggio. Como, bloccato dal direttore del negozio: aveva ancora addosso le placche antitaccheggio La polizia di Como ha denunciato un ragazzo pakistano di 23 anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Quando i commessi dimenticano di togliere la placchetta Antitaccheggio dai Vestiti Ultime notizie su San Bonifacio Carabinieri Schermava le placche antitaccheggio con la carta stagnola: ladro colto in flagrante a Settimo TorineseAlla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga, allontanandosi a piedi lungo via Torino. L’inseguimento si è concluso poco dopo, quando ha provato a salire a bordo di un autobus di linea nel ... giornalelavoce.it Musumeci: "Togliere i soldi al Ponte di Messina No, il denaro per la Sicilia c'è" - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.